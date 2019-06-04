İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde, iddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan ve 6 aylık hamile olan Saniye Yıldız (22),yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi.

KADIN YERE DÜŞÜNCE AMCASI KAÇTI

İHA'daki habere göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.