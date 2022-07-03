6 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE VE İLLERDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 32°C - Az bulutlu

EDİRNE 35°C - Az bulutlu

İSTANBUL 31°C - Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 32°C - Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 38°C - Az bulutlu

İZMİR 38°C - Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 27°C - Az bulutlu

MUĞLA 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 34°C - Az bulutlu ve açık

ANTALYA 39°C - Az bulutlu ve açık

HATAY 33°C - Az bulutlu ve açık

ISPARTA 32°C - Az bulutlu

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 27°C - Az bulutlu

ESKİŞEHİR 29°C - Az bulutlu

KONYA 28°C - Az bulutlu

YOZGAT 22°C - Az bulutlu

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 24°C - Az bulutlu

ZONGULDAK 25°C - Az bulutlu ve açık

KASTAMONU, 25°C - Az bulutlu

SİNOP 25°C - Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 25°C - Az bulutlu

ÇORUM, 24°C - Az bulutlu

SAMSUN 25°C - Az bulutlu

TRABZON 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 24°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS 22°C - Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 31°C - Az bulutlu

VAN 24°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 37°C - Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C - Az bulutlu ve açık

SİİRT 35°C - Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C - Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Antalya Körfezi 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 1,5 m; Görüş: İyi.