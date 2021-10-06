Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bilindiği gibi bugün yani 6 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü... Her yıl olduğu gibi İstanbullular 6 Ekim'i coşkuyla kutluyor.

Peki, bugün İstanbul'da İETT araçları metrobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi? Merak edenler, özellikle yarın İstanbul'da şehir içi seyahat edecekler bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.