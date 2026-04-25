        Haberler Gündem Güncel 6 gün sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı | Son dakika haberleri

        6 gündür kapalı olan Hakkari-Van kara yolu, kontrollü ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolu, alternatif güzergah oluşturulup, hafif araç trafiğine kontrollü olarak açıldı. Heyelandan dolayı 6 gündür kapalı olan kara yolundaki çalışmalar ise sürüyor

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Hakkari'de, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarındaki Entegre Katı Atık Tesisi, 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gördü.

        Yoğun yağışlar nedeniyle zeminin zayıfladığı bölgede riskin artması üzerine tesiste atık kabulü durduruldu.

        Heyelan sonrası zeminde derin çatlaklar ve çukurlar oluştu. Aynı bölgede 1 gün sonra meydana gelen toprak kayması nedeniyle Hakkari-Van kara yolu, ulaşıma kapandı.

        İlk etapta Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol belirli saatlerde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak 19 Nisan'da etkili olan yeni yağışların ardından yaşanan ikinci heyelan nedeniyle yol tamamen kapandı.

        Hakkari Valiliği, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından kara yolunun bugün hafif araç trafiğine kontrollü olarak açıldığını duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari-Van kara yolundaki Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında Akçalı-Bağışlı arası alternatif yol, gerekli bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından hafif taşıt trafiğine kontrollü olarak açılmıştır. Bu kapsamda, minibüs, pikap ve binek araçlar için kontrollü geçiş sağlanmakta, ancak mevcut şartlar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir. Bölgede olası çökme, kayma ve benzeri olumsuzlukların yaşanması halinde trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik akışında yapılacak düzenlemeler ve uyarıların dikkatle takip edilmesi ve yönlendirmelere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Hakkari'ye ulaşım için 3 güzergahta çalışma
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
