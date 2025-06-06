Bugünkü maçlar 6 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
6 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam 2026 Dünya Kupası eleme maçları ekrana gelecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 6 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Liglerin sona ermesinin ardından sporseverler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara odaklandı. 6 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam 2026 Dünya Kupası eleme maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
Grup I
21:45 Norveç - İtalya (TV 8,5)
21:45 Estonya - İsrail
Grup J
21:45 Kuzey Makedonya - Belçika
21:45 Galler - Lihtenştayn
Grup L
21:45 Cebelitarık - Hırvatistan
21:45 Çekya - Karadağ
Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri
23:30 Kolombiya - Peru
01:00 Venezuela - Bolivya
Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri
22:00 Antigua - Barbuda-Küba
01:00 Surinam - Porto Riko
02:30 Trinidad Tobago - Sent Kits ve Nevis
02:30 Curaçao - Saint Lucia