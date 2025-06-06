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        Haberler Bilgi Spor 6 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maçlar 6 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        6 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam 2026 Dünya Kupası eleme maçları ekrana gelecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 6 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:06
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        Liglerin sona ermesinin ardından sporseverler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara odaklandı. 6 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam 2026 Dünya Kupası eleme maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

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        MAÇ PROGRAMI 6 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

        Grup I

        21:45 Norveç - İtalya (TV 8,5)

        21:45 Estonya - İsrail

        3

        Grup J

        21:45 Kuzey Makedonya - Belçika

        21:45 Galler - Lihtenştayn

        4

        Grup L

        21:45 Cebelitarık - Hırvatistan

        21:45 Çekya - Karadağ

        5

        Dünya Kupası - Güney Amerika Elemeleri

        23:30 Kolombiya - Peru

        01:00 Venezuela - Bolivya

        6

        Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri

        22:00 Antigua - Barbuda-Küba

        01:00 Surinam - Porto Riko

        02:30 Trinidad Tobago - Sent Kits ve Nevis

        02:30 Curaçao - Saint Lucia

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