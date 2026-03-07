6 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8 'de Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Zorla Güvenlik filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Yeraltı dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Mart 2026 reyting sonuçları...
6 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Mart 2026 reyting sonuçları açıklanmadı.
Total, AB ve ABC izleyici gruplarında günün birincisi TRT 1'de yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'' dizisi oldu.
Show TV'de ekrana gelen ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi ise AB grubunda ikinci sıraya yerleşti. Total ve ABC gruplarında ise üçüncü sırada yer aldı.
Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
6 MART 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
İddiaların Aksine – TRT 1
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV
6 MART 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Vefa Sultan – TRT 1
İddiaların Aksine – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
6 MART 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
İddiaların Aksine – TRT Haber
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Vefa Sultan – TRT 1