        Haberler Bilgi Magazin 6 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Zirve yarışı kızışıyor...

        6 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8 'de Ada Günlüğü programı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Zorla Güvenlik filmi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Yeraltı dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 6 Mart 2026 reyting sonuçları...

        Giriş: 07.03.2026 - 12:06
        Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ada Günlüğü yapımları yeni bölümüyle ekrana gelirken; Sevdiğim Sensin ve Yeraltı dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zorla Güvenlik filmi yayınlandı. Peki, 6 Mart 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        6 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        6 Mart 2026 reyting sonuçları açıklanmadı.

        Total, AB ve ABC izleyici gruplarında günün birincisi TRT 1'de yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'' dizisi oldu.

        Show TV'de ekrana gelen ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi ise AB grubunda ikinci sıraya yerleşti. Total ve ABC gruplarında ise üçüncü sırada yer aldı.

        Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        6 MART 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Esra Erol'da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        İddiaların Aksine – TRT 1

        Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV

        6 MART 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Vefa Sultan – TRT 1

        İddiaların Aksine – TRT 1

        Esra Erol’da – ATV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        6 MART 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        İddiaların Aksine – TRT Haber

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Vefa Sultan – TRT 1

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
