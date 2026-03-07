Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma, gündüz kuşağı ve komedi programları günün birincisi olmak için yarıştı. 6 Mart Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ada Günlüğü yapımları yeni bölümüyle ekrana gelirken; Sevdiğim Sensin ve Yeraltı dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Zorla Güvenlik filmi yayınlandı. Peki, 6 Mart 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…