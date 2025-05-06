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        Haberler Bilgi Gündem 6 Mayıs Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        6 Mayıs güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, 6 Mayıs Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 00:36 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:36
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri ile güncel hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre, yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki, 6 Mayıs Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 15°C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA 10°C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 15°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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