6 milyon Euro'luk kahraman: Yann Sommer!
Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Barcelona'yı uzatmalarda 4-3 yenerek finale yükseldi. Maçın kahramanı, toplamda 14 kurtarış yapan ve maçın adamı seçilen kaleci Yann Sommer oldu. Inter, Sommer'i 2023'te Onana'yı 50 milyon euro'ya sattıktan sonra sadece 6 milyon euroya transfer etmişti. Onana, Manchester United'da eleştirilirken, 37 yaşındaki Sommer performansıyla takımı finale taşıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter, normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın uzatmalarında Barcelona'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.
Tarihe geçecek mücadeleye birçok oyuncu damga vururken Inter kalecisi Yann Sommer de mücadelenin kahramanı oldu.
TOPLAMDA 14 KURTARIŞ
Inter'in finale çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri İsviçreli file bekçisi Yann Sommer oldu. Deneyimli eldiven, iki maçta toplam 14 kurtarış yaparak (son 15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde en fazla ikinci) rövanş karşılaşmasında da maçın adamı seçildi.
Yann Sommer ile ilgili ilginç olan detay ise maçtan hemen sonra gündem oldu.
ONANA 50 MİLYON EURO'YA SATILDI SOMMER 6 MİLYON EURO'YA ALINDI
Inter, 2023’te André Onana’yı Manchester United’a 50 milyon euroya sattıktan hemen sonra Yann Sommer’i Bayern Münih'ten sadece 6 milyon euroya kadrosuna kattı.
İngiltere'de ve Manchester United'da en çok eleştirilen isimlerden olan Onana beklenilen performansı veremezken 37 yaşındaki Sommer ise takımını finale taşıdı.
İlerleyen yaşına rağmen performansını kaybetmeyen Yann Sommer, finalde de İtalyan devinin en büyük kozlarından bir tanesi olacak.