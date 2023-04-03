6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı
ABONE OL

6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak yeniden seçildi.

6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi
DHA

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından bugün yapılan seçim sonucunda, 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na 2'nci kez Murat Kıyak seçildi.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Murat Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2 Nisan 2019 tarihinde 23'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi ve bu görevine devam ederken, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 3 Kasım 2020 tarihli kararıyla Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22 Haziran 2021 tarihli ve 196 sayılı kararı ile Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi ile Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesinin birleşmesi üzerine, aynı kararla 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Enflasyonda Avrupa’da 1’inci, dünyada 10’uncuyuz
GÜNDEM Enflasyonda Avrupa’da 1’inci, dünyada 10’uncuyuz
Off-road kazasında korku dolu anlar! - En son haberler
GÜNDEM Off-road kazasında korku dolu anlar!
Anne kâbusu yaşadı! Kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
GÜNDEM Anne kâbusu yaşadı! Kaput üstünde kilometrelerce yol ...
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM İkna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Son dakika hava durumu: Yağış getiren sıcaklık dalgalanması! Bu hafta hava nasıl olacak?
GÜNDEM Yağış getiren sıcaklık dalgalanması!
Zindaşti'nin ifadelerinde yer almıştı! Silahlı saldırıya uğradı
GÜNDEM Zindaşti'nin ifadelerinde yer almıştı! Silahlı ...
Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
GÜNDEM Üniversitelerde "hibrit eğitim" başladı
Kahramanmaraş'taki kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı! Bir tek o sağ çıktı!
GÜNDEM Kahvehanedeki 15 kişi enkaz altında kaldı! Bir tek o ...
İstanbul'da yabancı kılığında rezidanslara dadandılar!
GÜNDEM Yabancı kılığında rezidanslara dadandılar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.