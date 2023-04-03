6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden Murat Kıyak seçildi

DHA

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından bugün yapılan seçim sonucunda, 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na 2'nci kez Murat Kıyak seçildi.

İzmir ve Kırklareli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak, Muradiye, Devrekani, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hakimliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Murat Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 2 Nisan 2019 tarihinde 23'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi ve bu görevine devam ederken, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 3 Kasım 2020 tarihli kararıyla Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22 Haziran 2021 tarihli ve 196 sayılı kararı ile Yargıtay 15'inci Hukuk Dairesi ile Yargıtay 6'ncı Hukuk Dairesinin birleşmesi üzerine, aynı kararla 6'ncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirildi.