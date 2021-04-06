Son 24 saat içinde 57,694.83 ve 59,891.30 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.98 artışla 58,954.46 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolarlık artışla 1.1 trilyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.82 artışla 2,122.82 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 17.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 244.69 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.93 artışla 376.31 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 37.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 57.87 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 44 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 978 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 40 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 9,117 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,714 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 55.6'sını Bitcoin, yüzde 12.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 40 milyar dolar artışla 190 milyar dolara yükseldi.