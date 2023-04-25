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Haberler Yaşam Astroloji 6 Nisan Hangi Burç? 6 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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6 Nisan hangi burç? 6 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Nisan ayında doğanlar hangi burçta olduğunu ve yükselenlerini nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Eğer siz de Nisan ayında doğduysanız bu yazı içerisinde bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

6 Nisan Hangi Burç? 6 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Genel olarak 6 Nisan hangi burç? 6 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? sorularının cevaplarını aktaracağız. Herkes burcunun özelliklerini taşır. Bu yüzden de hangi burç olduğunuzu bilmenin faydaları olacaktır.

6 Nisan Hangi Burç? 6 Nisan Yükseleni Hesaplama

Eğer 6 Nisan’da doğduysanız Koç burcusunuzdur. Bu sebeple Koç burcu özelliklerini taşıyor olabilirsiniz. Buna ek olarak yükseleninizi de hesaplayarak kendi doğum haritanızı çıkarabilirsiniz. Artık burca, astrolojiye ilgisi olanlar bu konuya fazlasıyla önem veriyor.

21 Mart- 20 Nisan arasında doğan herkesin burcu Koç’tur. Ama yükselenleri aynı değildir ve hesaplaması yaparken doğduğunuz saat önemlidir. Her saat aralığının belli bir burcu vardır. Bu sebeple, burcunuz Koç iken yükseleniniz Aslan olabilir.

Sizler için hazırladığımız bu liste ile yükselen hesaplamasında yardımcı olabilir:

  • - 12:00 ila 14:00 arasındaysa yükseleniniz Aslan,
  • - 14:00 ila 17:00 arasındaysa yükseleniniz Başak,
  • - 17:30 ila 19:30 arasındaysa yükseleniniz Terazi,
  • - 20:00 ila 22:30 arasındaysa yükseleniniz Akrep,
  • - 23:00 ila 01:00 arasındaysa yükselenininiz Yay
  • - 01:30 ila 03:00 arasınaysa yükseleniniz Oğlak,
  • - 03:30 ila 04:00 arasındaysa yükseleniniz Kova,
  • - 04:30 ila 05:00 arasındaysa yükseleniniz Balık,
  • - 06:30 ila 07:00 arasındaysa yükseleniniz Boğa,
  • - 07:30 ila 09:00 arasındaysa yükseleniniz İkizler,
  • - 09:30 ila 11:30 arasındaysa yükseleniniz Yengeç olacak.

Böylece hangi saat aralığında doğduysanız, ona göre yükseleninizi belirleyebilirsiniz. Peki, saat 04:45’te doğduysanız 6 Nisan yükseleni nedir? Yukarıdaki tabloya göre yükseleniniz Balık olacaktır.

6 Nisan Burcu Özellikleri Neler?

6 Nisan burcu ne sorusunun cevabını öğrendikten sonra özelliklerinden de bahsedelim. Genel olarak çoğu özelliği taşıyor olabilirsiniz.

Koç kadını ve erkeği birbirinden çok da farklı özelliklere sahip değildir. İşte 6 Nisan burcu erkeği özellikleri:

  • - Boşu boşuna zaman harcamayı sevmezler
  • - Otoriterlerdir ve kırıldıkları zaman kolayca affetmeyi tercih etmezler
  • - İlişkide kıskançlardır bu sebeple bazen durumları abartabilirler.

Bunun yanı sıra 6 Nisan burcu kadını da şu özelliklere sahip:

  • - Kıskançlık huyları kadınlarda da vardır.
  • - Başladıkları işi bırakmayı sevmezler
  • - Atletik yapıları vardır, sporu da severler
  • - Tutkulu ve idealistlerdir
  • - İçgüdülerine güvenirler

Bu özelliklere ek olarak 6 Nisan burcu yorumu da merak ediliyor. 6 Nisan için astrologlar, hayatınızdaki insanlardan çok fazla etkileneceğinizi söylüyor. Aynı zamanda kendinize inanmak zorunda olduğunuzu da belirtiyor.

Astrologlar günlük burç yorumları yapıyorlar ve eğer ilgileniyorsanız her gün internetten yorumlara bakabilirsiniz.

6 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Merak edilen bir başka konu da 6 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

Sizler için hazırladığımız listeye bakabilirsiniz:

  • - Mehtap Ar
  • - Seren Serengil
  • - Murat Güloğlu
  • - Yiğit Özşener
  • - Oğuz Kağan Güçtekin

Bunların yanı sıra 6 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimler, onları da aktaralım.

  • - Nadar
  • - Kurt Georg Kiesinger
  • - Sun Wen
  • - İgor Semşov
  • - James Fox
  • - Serginho
  • - Damien Walters

İşte genel olarak 6 Nisan doğumlular için bilinmesi gereken bilgileri aktardık. Eğer siz de 6 Nisan’da doğduysanız ve saatinizi de biliyorsanız, hemen hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Yükselen burç özelliklerinize de bakarak o özelliklerden hangilerini taşıdığınızı da fark edebilirsiniz. Çünkü burçlar, hayatımızı etkileyebiliyor.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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