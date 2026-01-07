6 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında prime time kuşağı yine yoğun bir rekabete sahne oldu. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bazı projeler geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. Ancak yayın çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bazı programlar beklentilerin altında kalarak listenin alt sıralarında konumlandı. İşte, 6 Ocak 2026 Salı gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…