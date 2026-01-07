Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 6 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        6 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı: Düne ait AB ve Total reyting listesi

        6 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında prime time kuşağı bir kez daha kıyasıya bir izlenme yarışına sahne oldu. Sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, yarışma programları ve sinema filmleri de izleyicilere alternatif seçenekler sundu. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listesinde üst sıralarda yer almayı başarırken, yayınların fazlalığı nedeniyle bazı programlar ise beklenen izlenme oranlarına ulaşamayarak alt sıralarda kaldı. İşte, 6 Ocak 2026 Salı gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 07:53 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        6 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında prime time kuşağı yine yoğun bir rekabete sahne oldu. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bazı projeler geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak reyting sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. Ancak yayın çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bazı programlar beklentilerin altında kalarak listenin alt sıralarında konumlandı. İşte, 6 Ocak 2026 Salı gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting tablosu…

        2

        6 OCAK 2026 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması - ATVV

        Esra Erol'da - ATV

        Kıskanmak - NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        ATV Ana Haber

        Rüya Gibi - SHOW TV

        Survivor - TV8

        Gelin - KANAL 7

        3

        6 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

        Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması - ATV

        Kıskanmak - NOW

        Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        Survivor - TV8

        Rüya Gibi - SHOW TV

        Kıskanmak Özet - NOW

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?