6 Ocak 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı: Düne ait AB ve Total reyting listesi
6 Ocak 2026 Salı akşamı televizyon kanallarında prime time kuşağı bir kez daha kıyasıya bir izlenme yarışına sahne oldu. Sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, yarışma programları ve sinema filmleri de izleyicilere alternatif seçenekler sundu. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listesinde üst sıralarda yer almayı başarırken, yayınların fazlalığı nedeniyle bazı programlar ise beklenen izlenme oranlarına ulaşamayarak alt sıralarda kaldı. İşte, 6 Ocak 2026 Salı gününün dikkat çeken yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…
6 OCAK 2026 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması - ATVV
Esra Erol'da - ATV
Kıskanmak - NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
ATV Ana Haber
Rüya Gibi - SHOW TV
Survivor - TV8
Gelin - KANAL 7
6 OCAK 2026 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması - ATV
Kıskanmak - NOW
Mehmed Fetihler Sultanı - TRT1
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
Survivor - TV8
Rüya Gibi - SHOW TV
Kıskanmak Özet - NOW
Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8