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        Haberler Gündem 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç il etkilendi?

        6 Şubat depreminden etkilenen iller: 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, saat kaçta oldu?

        Türkiye'yi derinden sarsan ve ağır hasarlar bırakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizi doğru ve bölgede yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Felaketin 1. yılında "6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç saniye sürdü ve saat kaçta yaşandı?" soruları gündeme geldi. İşte, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bilançosu...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.02.2024 - 09:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:25
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        Türkiye, 6 Şubat sabahına acı bir haber ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Hala yaraları sarılmaya çalışılan büyük deprem felaketinin yıl dönümünde "6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç dakika sürdü? Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, 6 Şubat günü yaşananlar...

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        6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

        6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü sabat saat 04.17'de deprem 7.7 büyüklüğündeki deprem 60 saniye sürdü.

        7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Bu deprem ise 45 saniye sürdü.

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        6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ETKİLENEN İLLER

        120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vurdu.

        Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

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        650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

        Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

        Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

        Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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