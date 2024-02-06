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        Haberler Gündem 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü, kaç yaralı vardı? 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi kayıp ve hayatını kaybetti?

        6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı?

        6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta, yaşanan ve hepimizi yasa boğan depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Deprem felaketinin yıl dönümünde 6 Şubat'ta neler yaşandığı yeniden gündeme geldi. Büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili "6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:50
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        Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı etkiledi. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi hayatını kaybetti ve yaralandı? İşte, güncel bilgiler...

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        6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VE YARALANDI?

        6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

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        DEPREMDEN 11 İL ETKİLENDİ

        120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

        Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

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        650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

        Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

        Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

        Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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