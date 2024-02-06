Bakan Özhaseki, sözlerine şunları da ekledi: "Şu anda deprem bölgesinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi gece gündüz demeden üç vardiya şeklinde çalışmaya devam ediyorlar. Bizim amacımız evi yıkılan, dışarıda, konteynerde kalan her kim varsa evlerine girinceye kadar, onlar ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek."