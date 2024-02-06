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        Haberler Gündem 6 Şubat depreminde kaç bina yıkıldı, ne kadar hasar oldu, deprem konutları hangi aşamada, kaç kişiye konut verildi?

        6 Şubat depreminde kaç bina yıkıldı, ne kadar hasar oldu? Kaç kişiye konut verildi?

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 6 Şubat 2023'te tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Dünya genelinde binlerce insanın yardım kampanyası başlattığı ve büyük felaket olarak nitelendirilen deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Peki 6 şubat depremlerinde kaç bina yıkıldı, ne kadar hasar oldu, deprem konutları hangi aşamada, kaç kişiye konut verildi? İşte, tüm soruların yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:55
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        6 Şubat 2023'te Türkiye büyük bir felakete uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 ayrı deprem 10 ilimizde yıkıcı etkiye neden oldu. Depremde binlerce can kaybı yaşanırken 2.7 milyon insan evsiz kaldı. Yurt içi ve yurtdışından ekipler arama kurtarma çalışmaları için akın etti.

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        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre, depremin yaşandığı bölgedeki toplam hasarlı bina sayısı 717 bin 614 olarak açıklandı.

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        Yaşanan afetin ardından yapılan çalışmalarda “ağır hasarlı ve yıkık” olarak belirlenen 90 bin 609 binanın acil olarak yıkılmasına karar verildi. Afet bölgesindeki toplam yıkılan bina sayısı ise 18 bin 200 olarak açıklandı.

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        DEPREM KONUTLARI HANGİ AŞAMADA, KAÇ KİŞİYE KONUT VERİLDİ?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2023'te Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 14 Eylül 2023'te, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ), depremzedeler için inşa etmesini istedikleri konut sayısını 850 bin olarak açıklamıştı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız."

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        Hatay’da deprem konutları için inşa edilen konutların kura çekimi ve anahtar teslimi töreni öncesinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da 135 bin civarında hak sahibi olduğunu belirterek, “Hatay için hazırladığımız 7 bin 700’den fazla konutun kuraları çekilecek. Neredeyse bütün ilçelerimizde hazırladığımız konutlar için geçerli” dedi.

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        Bakan Özhaseki, sözlerine şunları da ekledi: "Şu anda deprem bölgesinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi gece gündüz demeden üç vardiya şeklinde çalışmaya devam ediyorlar. Bizim amacımız evi yıkılan, dışarıda, konteynerde kalan her kim varsa evlerine girinceye kadar, onlar ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek."

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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