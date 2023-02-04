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6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu illerde 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, gözler ilgili makamlardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, soğuk havalar konusunda vatandaşlara tedbirli olma uyarısında bulunmuştu. İşte 6 Şubat Pazartesi Türkiye genelinde kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller listesi...

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  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan son açıklamaya göre bugün özellikle kar yağışının Doğu ve Güneydoğu'da etkili olacağı belirtilirken, 10 kent için de "sarı" alarm verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Türkiye genelinde kar yağışı sebebiyle 6 Şubat Pazartesi okulların tatil olduğu iller araştırılmaya başlandı. Peki, "6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil olacak?" İşte 6 Şubat Pazartesi Tükiye genelinde okulların tatil olduğu iller
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE?

    Okulların tatil edilmesiyle ilgili henüz valiliklerden resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği başta olmak üzere diğer illerin valiliklerinden kar tatili duyuruları takip ediliyor.
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU?

    İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

    İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi. Konuyla ilgili resmi duyurular geldiği zaman haberimizi güncelleyeğiz.

     
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

     
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli (5-20 cm), Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar, Hatay ve Kilis’in yükseklerinde (700m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

     
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI GELDİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
  • 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edilecek? Kar nedeniyle okulları tatil olan iller listesi!

    AKOM'DAN UYARI!

    AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

     

    Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

     Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

     Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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