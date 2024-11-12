6 takıntılının hikâyesi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Usta oyuncu Zafer Algöz ve başarılı oyuncular Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil’i kadrosunda buluşturan film 'Takıntılar'ın galası gerçekleşti.

Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı olan 'Takıntılar'ın yapımcıları Emre Oskay, Mehmet N. Karaca ve Levent Güneri...

Fransız yazar Laurent Baffie’nin 'Toc Toc' adlı tiyatro oyunundan uyarlanan 'Takıntılar'ı yönetmenliğini Yunus Nihat Özcan, senaryo uyarlamasını ise Ferhat Ergün üstlendi.

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Seda Bakan

Obsesif kompulsif bozukluklarından ötürü içlerine kapanmış 6 kişi, dünyaca ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal’dan tam bir yıl öncesinden randevu alırlar. Hepsinin beklentileri yüksektir, tedavileri konusunda çok umutludurlar.

Çizgilere basamayan, simetri ve düzen takıntılı 'Efe'; hayatında her şeyi defalarca kontrol etmekten kendini alamayan ve batıl inançlardan kaynaklı sayısız takıntısı olan 'Kumru'; adeta nefes alan bir hesap makinesi gibi yaşayan, hesap yapmadan bir saniye bile duramayan 'Birol'; tahammülleri zorlayacak kadar temizlik takıntısı olan 'Işıl'; ağzından çıkan her sözü tekrarlama takıntılı 'Defne' ve özünde bir İstanbul beyefendisi olan ama yakalandığı Tourette sendromu yüzünden tiklerine hakim olamayan ve durmadan küfreden 'Hikmet' ….

Her nedense bu 6 kişinin randevuları çakışmıştır. Efsane doktor ise ortalarda yoktur. Birbirini tanımayan her biri farklı takıntılardan muzdarip altı kişi terapi merkezinde doktoru beklemeye başlar.