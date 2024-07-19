6 üniversite 291 öğretim üyesi alıyor! İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleri
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi toplamda 291 öğretim üyesi alacağını açıkladı. İşte, 291 öğretim üyesi alımı ve başvuru tarihleri...
6 üniversite toplamda 291 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Onlarca farklı bölümde öğretim üyesi alacak üniversiteler, adaylarda profesör, doçent veya doktor gibi uzmanlık alanları bekliyor. İşte, güncel öğretim üyesi iş ilanları ve personel alımı...
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Afyonkarahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 45 öğretim üyesi alıyor. Adaylardan; profesör, doçent ve doktor gibi uzmanlık alanları bekleniyor.
Adayların 19 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihi arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.
TARSUS ÜNİVERSİTESİ 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR
Tarsus Üniversitesi, 16 farklı branşta öğretim üyesi alıyor. Üniversite, bölüm durumuna göre adaylardan profesör, doçent veya doktor uzmanlığı bekliyor.
Başvurular 19 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya meslek yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, dış ticeret bölümü için öğretim görevlisi ve veteriner fakülltesi için araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
Adayların 19 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını şahsen ya da posta yoluyla kadronun ilan edildiği birime yapması gerekiyor.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 68 ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Kafkas Üniversitesi; Devreler ve Sistemler, Arap Dili ve Belagatı ve Yeni Türk Dili gibi birçok branşta toplamda 68 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
Adaylardan fakülte ve bölüme göre; doçent, doktor veya profesör uzmanlığı bekleniyor.
Başvurmak isteyen adayların 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye başvuru yapması gerekiyor. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 125 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik Anabilim Dalı ve Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı gibi birçok bölümde doçent, profesör ve doktor alacak.
Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru tarihleri 19 Temmuz - 2 Ağustos olarak açıklandı.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ÜYESİ İŞ İLANI
Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Genel Sanat Tarihi ve Biyoteknoloji gibi alanlarda toplamda 32 doktor, doçent veya profesör alacak.
Müracaatlar, 19 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihinde "http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris" sayfasından çevrim içi başvuru şeklinde yapılacaktır.