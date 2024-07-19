KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 68 ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Kafkas Üniversitesi; Devreler ve Sistemler, Arap Dili ve Belagatı ve Yeni Türk Dili gibi birçok branşta toplamda 68 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

Adaylardan fakülte ve bölüme göre; doçent, doktor veya profesör uzmanlığı bekleniyor.

Başvurmak isteyen adayların 19 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye başvuru yapması gerekiyor. Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.