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        Haberler Gündem 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında tahliye kararı

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında tahliye kararı

        6 yaşındaki kızını müridiyle 'evlendirdiği' gerekçesiyle yargılanan Hiranur vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gümüşel sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 17 Haziran 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında tahliye kararı

        Yusuf Ziya Gümüşel’in ve avukatı sağlık durumunu gerekçe göstererek tutukluluğuna itiraz etti.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, “Dosyaya sunulan sanığın sağlık raporları, aynı sebeple Adli Tıp Kurumu’na başvurulmuş olması ve tüm evrak içeriği birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama sebeplerinin varlığının devam ettiği ve fakat raporlara göre sağlık durumu gözönüne alınarak; Bu hali ile tutuklu kalması yerine adlî kontrol altına alınmasının yeterli olacağı” kanaatiyle Gümüşel’in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

        • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame komuoyuna yansıyınca tepkilere yol açmıştı. 25 yaşında ve Kadir İstekli’den 2 çocuğu olan H.K.G’nin ifadesiyle açılan davaya göre; Hiranur Vakfı’nın kurusucu Yusuf Ziya Gümüşel ile eşi Fatıma Gümüşel, kızları H.K.G. 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridleri Kadir İstekli ile ‘dini nikah’la ‘evlendirmişlerdi. Mahkeme Yusuf Ziya Gümüşel’e 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.
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