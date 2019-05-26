Erzincan'da, 1982 yılında 59. Topçu Er Eğitim Tugayı tarafından kentin kuzey kısmındaki tepede 7 bin 500 metrekarelik alanda gönüllü askeri personel tarafından Atatürk'ün bu güne kadar yapılmış en büyük portresi yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük Atatürk portresi, uzaydan da görülebiliyor.

3 BİN ASKER BİR AYDA YAPTI

İHA'da yer alan habere göre portrenin tarihçesi hakkında bilgi veren Erzincanlı Abdullah Aslan, “Uzaydan görülebilen bu Atatürk portresi 1982 yılında Topçu Binbaşı Yılmaz Bahar komutasında ressam Mustafa Aydemir, 17 kişilik teknik ekip, 3 bin gönüllü askerin çalışması sonucu tam bir ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlanmış. Atatürk portresinin yapımında 210 ton harç, 600 ton taş, 160 ton kum kullanılmış” dedi.

KENDİ İMZASINI ATMADI

Aslan, “Ressam Mustafa Aydemir, portreyi kısa dönem askerliği sırasında tasarlamış. Daha önce hiç Atatürk resmi çizmemiş. Portreyi para harcamadan 29 günde yapmış. Beyaz boya için boya atıklarını, siyah boya için ise bazı işlemlerden geçirdikten sonra motor yağı kullanmış. Gerekli taşlar ve harç zeytinyağı tenekeleriyle taşınmış. Çalışmalar sırasında ayı ve kurt sürüleri yakınlarına kadar gelmiş. Portrenin uzun süre dayanması ve yüzlerce yıl sonraya kalması için çeşitli teknikler kullanmış. Ressam Mustafa Aydemir portre bittikten sonra komutanı altına imza atmasını söylediğinde, 'Bu portre Türk milletine aittir' diyerek kendi imzasını değil, dağın batı yamacına uzaydan da görülebilecek şekilde 'K. Atatürk' imzasını atmış” diye konuştu. Uzaydan görülebilen Atatürk portresi, 2017 yılında Erzincan İl Özel İdaresinin katkılarıyla restorasyondan geçti.