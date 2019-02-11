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Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.
61. Grammy Ödülleri'nin verildiği tören, Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre; önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da sürpriz yaparak sahneye çıktığı ödül töreninde, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys ve Jennifer Lopez gibi müzik dünyasının önemli isimleri de sahneyi paylaştı.
61. Grammy Ödülleri'ni kazananlar şöyle:
Yılın albümü: Kacey Musgraves - Golden Hour
Yılın şarkısı: Childish Gambino - This Is America
En iyi yeni sanatçı: Dua Lipa
Yılın prodüktörü: Pharrell Williams
En iyi rap albümü: Cardi B - Invasion of Privacy
En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R.
En iyi R&B şarkısı: “Boo’d Up” - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)
En iyi rap şarkısı: “God’s Plan” (Drake)
En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)
En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow
En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson
En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener
En iyi dans kaydı: “Electricity” - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good
En iyi metal performansı: “Electric Messiah” - High on Fire
En iyi rock şarkısı: “Masseduction” - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)
En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires
En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck
En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon
En iyi country şarkısı: “Space Cowboy” - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves
En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant
En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson
En iyi film şarkısı: “Shallow” - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt
En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)
En iyi klip: “This Is America” (Childish Gambino)
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