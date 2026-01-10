Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı sonrası 65 aylığı zam oranı belli oldu

        65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı sonrası 65 aylığı zam oranı belli oldu

        Sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni zamlar netleşti. Enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, SED yardımı ödemeleri gibi detaylar netleşti. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı?

        Giriş: 10.01.2026 - 17:27 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:38
        1

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuoyunun merakla beklediği zam tablosu ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte, bu maaşlara endeksli olarak hesaplanan sosyal destek ödemelerinde de yeni tutarlar belirlendi. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

        2

        YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

        * 65 yaşını doldurmuş olan,

        * Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

        * Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

        * 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

        3

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı 5.390 TL'den 6.393 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası 11.702 TL'den 13.878 TL'ye çıktı. Aynı şekilde kronik hastalık parası da 11.702 TL'den 13.878 TL'ye yükseldi.

