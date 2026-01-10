Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuoyunun merakla beklediği zam tablosu ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte, bu maaşlara endeksli olarak hesaplanan sosyal destek ödemelerinde de yeni tutarlar belirlendi. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu? YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR? * 65 yaşını doldurmuş olan, * Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, * Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen, * 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir. 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU? Memur maaşına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı 5.390 TL den 6.393 TL ye yükseldi. Evde bakım parası 11.702 TL den 13.878 TL ye çıktı. Aynı şekilde kronik hastalık parası da 11.702 TL den 13.878 TL ye yükseldi.