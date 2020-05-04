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65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni düzenleme getirildi. Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.'' dedi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi.

"Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.''

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