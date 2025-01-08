7 araca çarpıp takla attı!

Kağıthane'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara vurarak takla attı.

DHA'nın haberine göre kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü Yiğit Akdağ, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Yiğit Akdağ (22) önce park halindeki araçlara çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla attı.

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Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ARABAMI YILLARDIR BIURAYA BIRAKIYORUM"

Kazada otomobili zarar gören Mustafa Şahin "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış . Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu " dedi.Polis ekipleri yaptıkları incelemede 7 araçta maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, otomobil olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.