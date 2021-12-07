7 Aralık Salı günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 7 Aralık akşamı televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Destan gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30: Beni Böyle Sev

16.30: Seksenler

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Masumlar Apartmanı

23.40: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

02.45: Masumlar Apartmanı

04.55: Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Üç Kuruş

02.45: Aziz

05.00: Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Destan

23.35: Destan

02.40: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

04.55: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

23.00: Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü

02.15: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.45: Star Haber

20.00: Sana Söz

00.15: Kaderimin Oyunu

03.00: Sabahın Sultanı Seda Sayan

05.30: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00: Evlilik Hakkında Her Şey

00.15: Kanunsuz Topraklar

03.00: Kamera Arkası

03.45: Yasak Elma

06.00: Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00: MasterChef Türkiye

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi