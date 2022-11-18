Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

7'den 70'e herkes Borsa İstanbul'a girdi

Yılın ilk 10 ayında Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 477 bin 564 artarken en büyük artış 79 bin 787 kişi ile 35-39 yaş grubunda yaşandı. Oransal olarak en hızlı yükseliş ise yüzde 59.47 ile 0-14 yaş grubunda kaydedildi. Ailelerinin hesap açarak borsaya yatırım yaptığı bu yaş grubundaki yatırımcı sayısı 5 bin 583'e ulaştı. 45-49 yaş grubu 110.2 milyar liralık toplam portföy büyüklüğü ile borsadaki en büyük paya sahip oldu. Kişi başı portföy büyüklüğünde ise 819 bin 154 lira ile 60-64 yaş grubu 819 bin 154 lira ile ilk sırada yer aldı. Bunu 768 bin 354 lira ile 65-59 yaş grubu takip etti. 0-14 yaş grubu ise ortalama 118 bin 574 lira ile 15-34 yaş grubunu geride bıraktı

7'den 70'e herkes Borsa İstanbul'a girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl genelinde bugün itibarıyla yüzde 133 yükselirken getiri arayışındaki vatandaşların borsaya ilgisi her geçen gün artıyor.

Son olarak önceki gün Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 15 Kasım itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısının 3 milyon 48 bine ulaştığını bildirdi. Yatırımcı sayısı 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 28.8 arttı. Bu süreçte borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri de yüzde 168 artarak 5 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.

MKK verilerine göre ekim sonu itibarıyla 35-39 yaş aralığındaki yatırımcılar 410 bin 81 kişiyle en büyük yatırımcı grubunu oluşturuyor. Bunu 404 bin 143 kişiyle 40-44 yaş grubu ve 388 bin 954 kişiyle 30-34 yaş grubu takip ediyor.

35-39 YAŞ GRUBU İLK SIRADA

2022 Ekim sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 477 bin 564 kişi arttı. Rakamsal olarak en yüksek artış da 79 bin 787 kişi ile 35-39 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubunu 76 bin 222 kişilik artışla 30-34 yaş grubu ve 74 bin 273 kişilik artışla 40-44 yaş grubu takip etti.

Ekim sonu itibarıyla borsa yatırımcılarının yaş gruplarına göre dağılımı ve 2021 sonuna göre değişimleri:

Yaş grubu 2021 sonu Eki.22 Değişim(%) Değişim (kişi)
0-14 3.501 5.583 59,47 2.082
15-19 15.350 20.129 31,13 4.779
20-24 122.098 149.823 22,71 27.725
25-29 237.070 298.617 25,96 61.547
30-34 312.732 388.954 24,37 76.222
35-39 330.294 410.081 24,16 79.787
40-44 329.870 404.143 22,52 74.273
45-49 276.643 331.516 19,84 54.873
50-54 210.924 252.026 19,49 41.102
55-59 169.562 185.608 9,46 16.046
60-64 122.361 137.354 12,25 14.993
65-69 92.239 99.437 7,80 7.198
70-74 56.308 62.669 11,30 6.361
75 üstü 67.590 75.871 12,25 8.281

ÇOCUK YATIRIMCI SAYISI 5.500'Ü AŞTI

2022'deki yatırımcı sayısındaki artışların oransal olarak yükselişine bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 0-14 yaş grubu yüzde 59.5'lik artışla bu bakımdan ilk sırada yer aldı. Ailelerinin yatırım hesabı açtığı bu yaş grubundaki yatırımcı sayısı ekim sonu itibarıyla 5 bin 583'e ulaştı. 0-14 yaş grubunu yüzde 31.13 ile 15-19 yaş grubu ve yüzde 25.9'luk yükselişle 25-29 yaş grubu takip etti.

EN BÜYÜK PORTFÖY 45-49 YAŞ ARALIĞINDA

Yaş gruplarına göre toplam portföy büyüklüklerine bakıldığında ise ekim sonu itibarıyla 110.2 milyar lirayla 45-49 yaş aralığı ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunun portföy büyüklüğü 10 ayda yüzde 148.9 yükseldi. 50-54 yaş grubu 108.7 milyar liralık portföyleriyle ikinci sırada yer alırken bunu 97.6 milyar lira ile 40-44 yaş grubu takip etti.

Yatırımcıların portföy büyüklükleri (milyon TL)
Yaş grubu 2021 sonu Eki.22 Değişim (%)
45-49 44.273 110.212 148,9
50-54 39.212 108.752 177,3
40-44 41.728 97.655 134,0
55-59 32.580 800.67 145,8
35-39 27.590 67.987 146,4
60-64 25.164 62.150 147,0
65-69 22.061 48.152 118,3
75 üstü 21.851 40.438 85,1
30-34 15.433 38.404 148,8
70-74 15.427 26.907 74,4
25-29 8.395 19.839 136,3
20-24 3.008 7.690 155,7
15-19 516 1.097 112,6
0-14 271 662 144,3

KİŞİ BAŞI EN YÜKSEK PORTFÖY 60 YAŞ ÜZERİNDE

Kişi başı portföy büyüklüklerinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde üst yaş grupları öne çıkıyor. Ekim sonu itibarıyla 60-64 yaş arasının kişi başı portföyü 819 bin 154 TL oldu. Bunu 768 bin 354 TL ile 65-69 yaş grubu ve 582 bin 924 TL ile 55-59 yaş grubu takip etti.

Yaş grubu Kişi başı portföy büyüklüğü (TL)
60-64 819.154
65-69 768.354
55-59 582.924
35-39 453.782
50-54 431.511
75 üstü 406.670
45-49 332.449
40-44 241.635
70-74 144.967
0-14 118.574
30-34 93.650
15-19 54.498
25-29 51.006
20-24 25.752

0-14 YAŞ GRUBU BÜYÜKLERİNİ SOLLADI

Verilerde bir diğer dikkat çeken unsur ise 0-14 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğünün 15-34 yaş aralığını geçmesi oldu. Bu söz konusu yaş grubundaki çocukların ailelerinin yatırıma, genç yatırımcılardan daha çok bütçe ayırdığı anlamına geliyor.

20-24 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğü 25 bin 752 lirada kalırken 25-29 yaş grubunda 51 bin lira oldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplamaya başlayacak
BORSA Borsa İstanbul'da iki yeni endeks
Borsa güne düşüşle başladı
BORSA Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'dan iki yeni endeks
BORSA Borsa İstanbul iki yeni endeks hesaplayacak
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BORSA Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da 3 milyon yatırımcının 5 trilyon lirası var
BORSA 3 milyon yatırımcının 5 trilyon lirası var
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
BORSA Borsa günü rekorlarla tamamladı
Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti
BORSA Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu aştı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
BORSA Bankacılık endeksi yüzde 6.6 yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.