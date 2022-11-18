Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl genelinde bugün itibarıyla yüzde 133 yükselirken getiri arayışındaki vatandaşların borsaya ilgisi her geçen gün artıyor.

Son olarak önceki gün Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 15 Kasım itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısının 3 milyon 48 bine ulaştığını bildirdi. Yatırımcı sayısı 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 28.8 arttı. Bu süreçte borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri de yüzde 168 artarak 5 trilyon 61 milyar liraya ulaştı.

MKK verilerine göre ekim sonu itibarıyla 35-39 yaş aralığındaki yatırımcılar 410 bin 81 kişiyle en büyük yatırımcı grubunu oluşturuyor. Bunu 404 bin 143 kişiyle 40-44 yaş grubu ve 388 bin 954 kişiyle 30-34 yaş grubu takip ediyor.

35-39 YAŞ GRUBU İLK SIRADA

2022 Ekim sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 2021 sonuna göre 477 bin 564 kişi arttı. Rakamsal olarak en yüksek artış da 79 bin 787 kişi ile 35-39 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubunu 76 bin 222 kişilik artışla 30-34 yaş grubu ve 74 bin 273 kişilik artışla 40-44 yaş grubu takip etti.

Ekim sonu itibarıyla borsa yatırımcılarının yaş gruplarına göre dağılımı ve 2021 sonuna göre değişimleri:

Yaş grubu 2021 sonu Eki.22 Değişim(%) Değişim (kişi) 0-14 3.501 5.583 59,47 2.082 15-19 15.350 20.129 31,13 4.779 20-24 122.098 149.823 22,71 27.725 25-29 237.070 298.617 25,96 61.547 30-34 312.732 388.954 24,37 76.222 35-39 330.294 410.081 24,16 79.787 40-44 329.870 404.143 22,52 74.273 45-49 276.643 331.516 19,84 54.873 50-54 210.924 252.026 19,49 41.102 55-59 169.562 185.608 9,46 16.046 60-64 122.361 137.354 12,25 14.993 65-69 92.239 99.437 7,80 7.198 70-74 56.308 62.669 11,30 6.361 75 üstü 67.590 75.871 12,25 8.281

ÇOCUK YATIRIMCI SAYISI 5.500'Ü AŞTI

2022'deki yatırımcı sayısındaki artışların oransal olarak yükselişine bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. 0-14 yaş grubu yüzde 59.5'lik artışla bu bakımdan ilk sırada yer aldı. Ailelerinin yatırım hesabı açtığı bu yaş grubundaki yatırımcı sayısı ekim sonu itibarıyla 5 bin 583'e ulaştı. 0-14 yaş grubunu yüzde 31.13 ile 15-19 yaş grubu ve yüzde 25.9'luk yükselişle 25-29 yaş grubu takip etti.

EN BÜYÜK PORTFÖY 45-49 YAŞ ARALIĞINDA

Yaş gruplarına göre toplam portföy büyüklüklerine bakıldığında ise ekim sonu itibarıyla 110.2 milyar lirayla 45-49 yaş aralığı ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunun portföy büyüklüğü 10 ayda yüzde 148.9 yükseldi. 50-54 yaş grubu 108.7 milyar liralık portföyleriyle ikinci sırada yer alırken bunu 97.6 milyar lira ile 40-44 yaş grubu takip etti.

Yatırımcıların portföy büyüklükleri (milyon TL) Yaş grubu 2021 sonu Eki.22 Değişim (%) 45-49 44.273 110.212 148,9 50-54 39.212 108.752 177,3 40-44 41.728 97.655 134,0 55-59 32.580 800.67 145,8 35-39 27.590 67.987 146,4 60-64 25.164 62.150 147,0 65-69 22.061 48.152 118,3 75 üstü 21.851 40.438 85,1 30-34 15.433 38.404 148,8 70-74 15.427 26.907 74,4 25-29 8.395 19.839 136,3 20-24 3.008 7.690 155,7 15-19 516 1.097 112,6 0-14 271 662 144,3

KİŞİ BAŞI EN YÜKSEK PORTFÖY 60 YAŞ ÜZERİNDE

Kişi başı portföy büyüklüklerinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde üst yaş grupları öne çıkıyor. Ekim sonu itibarıyla 60-64 yaş arasının kişi başı portföyü 819 bin 154 TL oldu. Bunu 768 bin 354 TL ile 65-69 yaş grubu ve 582 bin 924 TL ile 55-59 yaş grubu takip etti.

Yaş grubu Kişi başı portföy büyüklüğü (TL) 60-64 819.154 65-69 768.354 55-59 582.924 35-39 453.782 50-54 431.511 75 üstü 406.670 45-49 332.449 40-44 241.635 70-74 144.967 0-14 118.574 30-34 93.650 15-19 54.498 25-29 51.006 20-24 25.752

0-14 YAŞ GRUBU BÜYÜKLERİNİ SOLLADI

Verilerde bir diğer dikkat çeken unsur ise 0-14 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğünün 15-34 yaş aralığını geçmesi oldu. Bu söz konusu yaş grubundaki çocukların ailelerinin yatırıma, genç yatırımcılardan daha çok bütçe ayırdığı anlamına geliyor.

20-24 yaş aralığında kişi başı portföy büyüklüğü 25 bin 752 lirada kalırken 25-29 yaş grubunda 51 bin lira oldu.