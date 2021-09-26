2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 7. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
24 EYLÜL CUMA
20:00 ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ
25 EYLÜL CUMARTESİ
25.09.2021 13:30 SİVASSPOR 4-0 FATİH KARAGÜMRÜK
25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR
25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR 4-0 GAZİANTEP FK
26 EYLÜL PAZAR
13:30 GİRESUNSPOR 1-1 KAYSERİSPOR
16:00 BAŞAKŞEHİR FK 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE
19:00 GALATASARAY A.Ş. - GÖZTEPE
27 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 KASIMPAŞA - KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR - ALANYASPOR
SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU
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