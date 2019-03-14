Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan kamuya açık büfe, lokanta gibi işletmelerde kurulu bulunan kontörlü, sabit hat numaraları ve ankesör telefon kulübeleri üzerinden mahrem sorumluları ile irtibat kurdukları tespit edilen kişilere yönelik Hatay, İzmir, Ankara, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Şırnak’ta operasyon düzenlendi.



Halen görevde olan 5’i astsubay ile 1 teğmen gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Amasya’ya getirildi.



Soruşturma kapsamında Şırnak’ta görevli bir astsubay ile Ankara’da bulunan Kara Harp Okulundan ihraç olan bir askeri personelin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.