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        Haberler Gündem 7 ilde orman ve örtü yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

        7 ilde orman ve örtü yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

        İzmir'in Menderes, Aydın'ın Germencik, Adana'nın Saimbeyli, Kütahya'nın Tavşanlı, Mersin'in Bozyazı, Balıkesir'in Altıeylül ve İstanbul'un Beylikdüzü ilçelerinde orman ve örtü yangınları çıktı. 7 ildeki yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:46
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        1

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok ilde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan anında müdahale ediliyor.

        7 ilde dün çıkan orman ve örtü yangınları da ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

        2

        İZMİR

        İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiye müdahale başlattı.

        3

        Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde çıkan yangının Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        4

        AYDIN

        Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda da henüz yangın çıktı.

        5

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        6

        Arazinin sarp olmasından dolayı güçlükle kontrol altına alınan yangında 70 dönümlük alan zarar gördü.

        7

        ADANA

        Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        8

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi.

        9

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        10

        KÜTAHYA

        Bir yangın da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkisinde ormanlık alanda başladı.

        Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        11

        Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 50 personel sevk edildi.

        Ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

        Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

        12

        BALIKESİR

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangın, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 18 araç ve 60 personelle yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        13

        MERSİN

        Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Karaisalı Mahallesi Tekesivrisi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın da kontrol altına alındı.

        Alevlere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 arazöz, su tankı ve 50 söndürme işçisi müdahale etti.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        14

        İSTANBUL

        Beylikdüzü'nde Vira Kavşağı mevkisinde yol kenarındaki geniş otluk alanda da yangın çıktı.

        Yaklaşık 10 dönüm alanı etkileyen yangın, itfaiye görevlilerince yerleşim yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        #Aydın
        #Balıkesir
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