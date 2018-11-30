Geçen yıl girişimcilere 17 milyon TL’lik finansman sağlanan Big Bang’de, bu yıl da İTÜ Çekirdek’in yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile büyük bir kaynağın girişimcilerle buluşturulması amaçlanıyor.
İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi’nin her yıl yeni girişimleri ödül ve yatırımlarla buluşturduğu ‘Big Bang Start-up Challenge’ yarışması, üç bini aşkın katılımcıyla gerçekleşti.
29 Kasım 2018 Perşembe günü Uniq İstanbul’da düzenlenen final etkinliğinde, binlerce girişim arasından sıyrılarak sahneye çıkmaya hak kazanan 20 teknoloji girişimi, Akıllı Magnet, AkıllıBES, BenzinLitre, Hextech Green, Drivee, Kodeco, FilameX, Hippist, Hyggefood Company, Intenseye, Iltema, Kobaküs, Laska Enerji, Micro-S Biyoteknoloji, Otomazone, PetSurfer, Reminis App, Vagustim, watchX-Kodlanabilir Akıllı Saat, Wollox oldu.
BİRİNCİ EKİBE 771 BİN LİRALIK YATIRIM YAPILDI
Final sahnesinde 21 milyon TL’yi aşan kaynağa ulaşmak için girişimlerini anlatan gruplar arasında aldıkları ödül miktarıyla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler ise 771 bin TL ile Reminis APP, 437 bin TL ile WatchX-Akıllı Kodlanabilir Saat ve 415 bin TL ile FilameX oldu.
Big Bang sahnesinde yer alan girişimlere ve fuaye alanında yer alan yarı finalistlere dağıtılan ödül ve yatırımların duyurulmasına ek olarak, ayrıca geçtiğimiz yıllarda Big Bang sahnesinde yatırım almış olan bazı girişimler de Big Bang 2018 sahnesinde ikinci tur yatırımlarını aldılar. İkinci tur yatırımını alan bu girişimler toplamda 12 milyon TL’lik bir yatırım miktarına ulaşmayı başardı.
'650 MİLYON TL'LİK DEĞERE ULAŞTILAR'
‘Big Bang Start-up Challenge’ın bu yıl diğer yıllara kıyasla daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini aktaran İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "İTÜ Çekirdek olarak 2012 yılından beri toplam bin 797 girişime ve 4 bin 233 girişimciye destek verdik. 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 650 milyon TL’yi, toplam cirosu ise 65 milyon TL’yi aştı. Big Bang ile Türkiye’de girişimciliği desteklemeye ve başarılı iş fikirlerini doğru yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp de, "Big Bang ile özel sektör kuruluşlarını hibe ve ödül vermeye, yatırım yapmaya davet ederek girişimcilik ekosistemini büyütmeye çalışıyoruz" dedi.
40 KURUMDAN YATIRIM VE HİBE GELDİ
Ekinlikte ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, altı girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Big Bang'de ayrıca İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Enerjisa Enerji, Allianz, Anadolu Efes, Anadolu Sigorta, ING Bank, TEB, Softtech, Arıkovanı, Koç Finans, 3M Türkiye, Innova ve Vodafone’nun da bulunduğu 40’ı aşkın destekçi, 10 yatırımcı şirket ve yatırımcı ağı ile 2 bireysel yatırımcı da geleceğe odaklanan girişimcilere yatırım ve hibe desteğinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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