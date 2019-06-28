Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.
Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor.
İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur’un setteki uyumu ise dikkat çekiyor.
‘7. Koğuştaki Mucize’de İynemli ve Aksongur’a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.
Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri Muğla'da gerçekleştikten sonra sonra platoda tamamlanacak.
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