Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var? İşte saat saat ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV yayın akışı

        7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        7 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Cumartesi gününü evde geçirecekler için televizyon kanalları dopdolu bir yayın akışı sunuyor. ''Güldür Güldür Show'' birbirinden komik skeçleriyle Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. TRT 1'de ''Gönül Dağı'' dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken, Star TV'de macera dolu ''Örümcek Adam Eve Dönüş'' filmi izlenmeyi bekliyor. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 7 Mart Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV yayın akışı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 12:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 7 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Cumartesi gününe özel televizyon programları izleyicilerle buluşacak. Ayrıca haber bültenleri, dini yayınlar, yarışmalar, diziler ve filmler gibi farklı izleyici kitlelerine hitap edecek yapımlar da ekrana gelecek. TV8’de heyecan dolu ‘’Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026’’ yarışması devam edecek. İşte, 7 Mart Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV yayın akışı…

        2

        TÜM KANALLARIN 7 MART 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        Atv

        06:30 – Zembilli

        07:30 – atv’de Hafta Sonu

        10:00 – A.B.İ.

        16:00 – Zorla Güvenlik

        17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 – atv Ana Haber

        20:00 – C Takımı 2

        22:15 – Aynı Yağmur Altında

        01: 30 – Aman Reis Duymasın

        02: 45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03: 45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Kanal D

        07:00 – İkizler Memo - Can

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda’nın Ramazan Mutfağı

        13:45 – Arka Sokaklar

        15:45 – Eşref Rüya

        18:00 – Bir Ramazan Akşamı

        19:00 – Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 – Güller ve Günahlar

        00:15 – Eşref Rüya

        02:30 – Güller ve Günahlar

        04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Show TV

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        14:45 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        01:45 – Kızılcık Şerbeti

        04:00 – Anneler ve Kızları

        05:00 – Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1

        06:58 – İstiklal Marşı

        07:00 – Kalk Gidelim

        09:50 – Kur'an'ın Mesajı

        10:20 – Kod Adı Kırlangıç

        11:45 – Selam

        12:15 – Teşkilat

        15:30 – Kur'an'ın Mesajı

        16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 – Ramazan Sevinci

        19:25 – Ana Haber

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 – Vefa Sultan

        01:25 – Gabbeh

        02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:35 – Sahur Bereketi

        06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 – Kamera Arkası

        12:45 – Sahtekarlar

        15:30 – Kıskanmak

        18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Sahtekarlar

        00:15 – Efsane Futbol

        01:30 – Yeraltı

        04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:15 – Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Star TV

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 – Sevdiğim Sensin

        14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta

        16:30 – Sahipsizler

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş

        22:45 – Örümcek Adam Eve Dönüş

        01:30 – Sevdiğim Sensin

        03:45 – Sefirin Kızı

        05:00 – Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 – Tuzak

        08:00 – Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        16:30 – Survivor Panorama

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 – Survivor Ekstra

        01:30 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 – Gazete Magazin

        04:00 – Gençlik Rüzgarı

        04:45 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        7 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!