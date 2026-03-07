7 Mart 2026 Cumartesi TV Yayın Akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
7 Mart 2026 TV yayın akışı belli oldu. Cumartesi gününü evde geçirecekler için televizyon kanalları dopdolu bir yayın akışı sunuyor. ''Güldür Güldür Show'' birbirinden komik skeçleriyle Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. TRT 1'de ''Gönül Dağı'' dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecekken, Star TV'de macera dolu ''Örümcek Adam Eve Dönüş'' filmi izlenmeyi bekliyor. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 7 Mart Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV yayın akışı!
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 7 Mart 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Cumartesi gününe özel televizyon programları izleyicilerle buluşacak. Ayrıca haber bültenleri, dini yayınlar, yarışmalar, diziler ve filmler gibi farklı izleyici kitlelerine hitap edecek yapımlar da ekrana gelecek. TV8’de heyecan dolu ‘’Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026’’ yarışması devam edecek. İşte, 7 Mart Cumartesi ATV, Show TV, TRT 1, NOW, TV8 ve Star TV yayın akışı…
TÜM KANALLARIN 7 MART 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
Atv
06:30 – Zembilli
07:30 – atv’de Hafta Sonu
10:00 – A.B.İ.
16:00 – Zorla Güvenlik
17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – atv Ana Haber
20:00 – C Takımı 2
22:15 – Aynı Yağmur Altında
01: 30 – Aman Reis Duymasın
02: 45 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03: 45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Kanal D
07:00 – İkizler Memo - Can
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 – Arka Sokaklar
15:45 – Eşref Rüya
18:00 – Bir Ramazan Akşamı
19:00 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 – Eşref Rüya
02:30 – Güller ve Günahlar
04:15 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
Show TV
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
01:45 – Kızılcık Şerbeti
04:00 – Anneler ve Kızları
05:00 – Bahar
TRT 1
06:58 – İstiklal Marşı
07:00 – Kalk Gidelim
09:50 – Kur'an'ın Mesajı
10:20 – Kod Adı Kırlangıç
11:45 – Selam
12:15 – Teşkilat
15:30 – Kur'an'ın Mesajı
16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 – Ramazan Sevinci
19:25 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Vefa Sultan
01:25 – Gabbeh
02:35 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:35 – Sahur Bereketi
06:05 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
NOW
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:00 – Kamera Arkası
12:45 – Sahtekarlar
15:30 – Kıskanmak
18:15 – Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Sahtekarlar
00:15 – Efsane Futbol
01:30 – Yeraltı
04:15 – Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:15 – Karagül
Star TV
07:00 – Sefirin Kızı
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 – Sevdiğim Sensin
14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 – Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 – Sahipsizler
19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş
22:45 – Örümcek Adam Eve Dönüş
01:30 – Sevdiğim Sensin
03:45 – Sefirin Kızı
05:00 – Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panorama
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 – Gazete Magazin
04:00 – Gençlik Rüzgarı
04:45 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
7 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ