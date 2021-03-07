Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 2.769.230'a yükseldi. 28.965 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

7 MART CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

6 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

6 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 116 milyon 883 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 595 bini, iyileşenlerin sayısı 92 milyon 488 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 595 bine, Hindistan'da 11 milyon 204 bine, Brezilya'da 10 milyon 871 bine ve Rusya'da 4 milyon 312 bine ulaştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgında yeni dalga endişesi nedeniyle 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda yüksek ve orta riskli şehirlere yolculuğun yasaklandığını duyurdu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de salgın nedeniyle alınan tedbirler protesto edildi. Kendilerine "Milenyum" ismini veren bir grup, virüse karşı alınan hafif önlemlerin de kaldırılmasını istedi.

Sırbistan'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçerken, salgın durumunun kötüleşmesi üzerine ek tedbirler yürürlüğe girdi.

Japonya'da, ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'nın geliştirdiği aşının kullanım onayı için başvuru yapıldı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 milyonun üzerinde kişinin internet üzerinden aşılama için başvuru yaptığını açıkladı.

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentini ve köylerini, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir hafta süreyle giriş ve çıkışlara kapatma kararı aldı.

Hindistan'ın, salgınla mücadele kapsamında Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladığı belirtildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan aşı uygulandı.

Sudan Sanayi Bakanı İbrahim Şeyh, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paraguay'da yoğun bakımda olan Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliği sebebiyle başlayan protestolar, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez karşıtı protestolara dönüştü.