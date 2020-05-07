Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 133.721'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.641 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 7 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 133 bin 721, can kaybının 3 bin 641'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı. Bu kapsamda 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1260, toplam entübe hasta sayısı 665, toplam iyileşen hasta sayısı 82 bin 984 oldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 802 bin 123'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 252 bin 584 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 253 bin 682 ile İspanya, 214 bin 457 ile İtalya, 201 bin 101 ile İngiltere, 174 bin 191 ile Fransa, 167 bin 575 ile Almanya, 165 bin 929 ile Rusya, 131 bin 744 ile Türkiye, 121 bin 600 ile Brezilya ve 101 bin 650 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 883 vaka kayda geçti.