Altın fiyatları an be an takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 457,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.036,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 457,70 liradan işlem gördü.