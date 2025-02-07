7 Şubat Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Fransa Lig 1'de iki maç oynanırken, Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Portekiz Premier Lig ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Öte yandan FA Cup 4. tur maçında Manchester United, Leicester City ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda sporseverler, "7 Şubat Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 7 Şubat 2025 maç takvimi...
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Şubat 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Şubat Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 - Samsunspor - Hatayspor (beİN Sports 1)
1. LİG
20:00 - Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (TRT Spor, beİN Sports 2)
LA LİGA
23:00 - Rayo Vallecano - Valladolid (S Sport, S Sport Plus)
SERİE A
22:45 - Como - Juventus (S Sport 2)
BUNDESLİGA
22:30 - Bayern Münih - Werder Bremen (beİN Sports 4, Tivibu Spor 1)