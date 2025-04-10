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        '7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 7.'si düzenlenen 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' Anamur ilçesinde verilen startla başladı. Yarışmanın ilk gününde Macaristanlı genç sporcu Balint Feldhoffer, lider sporcu, en iyi tırmanışçı, en iyi sprinter ve en iyi 23 yaş altı sporcu kategorisinde bütün rakiplerine fark atarak birinci oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:22
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        '7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu' başladı
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        Sporseverleri ve bisiklet tutkunlarını bir araya getiren Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Anamur’da start verdi. Akdeniz’in eşsiz manzarasında ve tarihin göbeğinde pedal çeviren bisikletçiler, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Sporcuların 4 gün boyunca yarışacağı bisiklet turunun 1. Etabı, Anamur İskele’den başladı. Bozyazı ve Aydıncık’tan geçerek 94.7 km bisiklet süren sporcular ilk etabı tamamladı. Türkiye’nin en iyi yarışlarından biri olarak kabul edilen yarışın ilk gününde yarışan sporcular, 1. etap madalyalarını aldı.

        Lider sporcu kategorisinde; birinci Balint Feldhoffer, ikinci Benjami Prades Reverte, üçüncü ise Stefan De Bod oldu. En iyi tırmanışçı kategorisinde; birinci Balint Feldhoffer, ikinci Yoel Habteab, üçüncü Stefan De Bod oldu. En iyi sprinter kategorisinde; birinci Balint Feldhoffer, ikinci Benjami Prades Reverte, üçüncü ise Mateusz Gajdulewicz oldu. En iyi 23 yaş altı sporcu kategorisinde ise yine Balint Feldhoffer birinci olurken, Yoel Habteab ikinci, Garin Kelley ise üçüncü oldu.

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        BİRİNCİ OLAN FELDHOFFER: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORUM

        Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Macaristanlı genç sporcu Balint Feldhoffer, bütün kategorilerde birinci oldu. Tarihi bir başarı elde eden Feldhoffer; lider sporcu, en iyi tırmanışçı, en iyi sprinter ve en iyi 23 yaş altı sporcu kategorisinde bütün rakiplerine fark atarak birinciliği kimseye bırakmadı.

        Tüm kategorilerde birinci olan Feldhoffer, "Çok hızlı bir etaptı ve çok ciddi bir rüzgar vardı. Takımım beni önde tutmak için her yerde çalıştı, ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Onun için de çok mutluyum. Denizin kenarında yarıştık. Etrafımızda dağlar, yeşillikler vardı. Bugün gördüklerimiz çok güzeldi. Önümüzdeki günleri de iple çekiyorum" dedi. Feldhoffer, ilk defa 4 mayoyu kazandığı için de çok mutlu olduğunu ve ilerleyen günlerde ve etaplarda bu başarıyı elinde tutmak istediğini kaydetti.

        HEYECAN TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK

        Dört gün sürecek yarış boyunca sporcular, yaklaşık 450 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedal çevirecek. Anamur’da startı verilen yarışlar, yarın 2. etapla devam edecek. Gülnar’dan start alacak sporcular; Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini geçerek 125 kilometreyi tamamlayacak. 12 Nisan’da Tarsus’tan başlayacak ve Çamlıyayla’nın eşsiz güzellikteki yeşilliği içinde 104,6 kilometre yol kat ederek 3. etabı tamamlayacak olan sporcular, 4. ve son etabı ise 13 Nisan'da merkezde Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerini kapsayan 124,2 kilometrelik parkuru geçerek Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi’nde tamamlayacak.

        Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nda kentin 13 ilçesinden geçen rota; katılımcılara sadece sportif bir mücadele sunmakla kalmayacak aynı zamanda Toros Dağları’nın eteklerinden Akdeniz’in eşsiz kıyılarına kadar uzanan muhteşem manzaralar eşliğinde, unutulmaz bir deneyim de yaşatacak.

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