Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Atletizm 7. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı başlıyor - Diğer Haberleri

        7. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı başlıyor

        Mersin, 14 Aralık'ta düzenlenecek 7. Uluslararası Mersin Maratonu ile 30 ülkeden yüzlerce profesyonel ve binlerce amatör atlete ev sahipliği yaparak büyük bir spor şölenine hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        7. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin’de 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 30 ülkeden yüzlerce profesyonel sporcuyu ve binlerce amatörü buluşturarak kenti büyük bir spor şölenine dönüştürecek.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ‘Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ sloganıyla düzenlenen ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla start alacak. Dünyanın saygın maratonları arasında yer alan etkinlik, ‘42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu)’ olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.

        Maraton heyecanı 13 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulacak fuar ile başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederken, maratonun yeni rekorlara sahne olması hedefleniyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 30 ülke ile Türkiye’nin dört bir yanından katılımın beklendiği organizasyon, sporun birleştirici gücüyle kenti uluslararası bir buluşma noktası haline getirecek.

        REKLAM

        "MARATONA 30 ÜLKEDEN 400’ÜN ÜZERİNDE PROFESYONEL SPORCU KATILACAK"

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir olarak 2025 yılında Mersin’de gerçekleştirecekleri son ve en büyük spor organizasyonun ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’ olduğunu ifade ederek, "7. Uluslararası Mersin Maratonu’nun, 30 ülkeden 400’ün üzerinde profesyonel sporcu ile gerçekleşmesini bekliyoruz. 10K dediğimiz kategoride de 2 bine yakın sporcu yarışacak. Kayıtlarını yaptıran sporcularımıza 12-13 Aralık tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanında kit ve çip dağıtımları yapılacak. Organizasyonun 3 kilometrelik Halk Koşusuna ise 7’den 77’ye bütün Mersinlileri davet ediyoruz" dedi.

        "MERSİN MARATONU, DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİR TANESİ"

        Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan 213 maraton arasında başarı sıralamasında 49. sıraya yerleşerek oldukça önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Taşkın, "Mersin Maratonu, dünyadaki en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Maratona bu yıl dünya çapında çok iyi dereceler koşmuş, dünyanın en önemli 33 elit atleti de katılıyor. Çok kaliteli ve renkli bir yarış olacak. Maratona katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız, 10 Aralık’a kadar kayıt yaptırılabilir" diye konuştu.

        Sporun birleştirici gücüne inandıkları için bu organizasyonların oldukça kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Taşkın, "Spor, her renkten insanın bir araya geldiği en önemli unsurlardan bir tanesi. Mersin zaten barışın ve kardeşliğin kenti. Herkesi 14 Aralık’ta ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’na ve bu maraton bünyesinde yer alacak olan 3K Halk Koşusuna bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü