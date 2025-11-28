7. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı başlıyor

Mersin’de 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 30 ülkeden yüzlerce profesyonel sporcuyu ve binlerce amatörü buluşturarak kenti büyük bir spor şölenine dönüştürecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ‘Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ sloganıyla düzenlenen ‘7. Uluslararası Mersin Maratonu’, 14 Aralık Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla start alacak. Dünyanın saygın maratonları arasında yer alan etkinlik, ‘42K, 10K ve 3K (Halk Koşusu)’ olmak üzere 3 kategoride profesyonel ve amatör atletleri ağırlayacak.

Maraton heyecanı 13 Aralık’ta Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulacak fuar ile başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tüm Mersinlileri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ederken, maratonun yeni rekorlara sahne olması hedefleniyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından 30 ülke ile Türkiye’nin dört bir yanından katılımın beklendiği organizasyon, sporun birleştirici gücüyle kenti uluslararası bir buluşma noktası haline getirecek.

"MARATONA 30 ÜLKEDEN 400’ÜN ÜZERİNDE PROFESYONEL SPORCU KATILACAK"