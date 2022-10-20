Konya'da yaşandı! "70 bin TL'lik oyun hesabım çalındı" diyerek savcılığa başvurdu

Zafer Samancı'nın haberine göre, bu süre içerisinde oyun için yaklaşık 50-60 bin TL harcadı. Giderek değeri artan hesabı iddiaya göre binlerce kullanıcının dikkatini de çekti.

Yunus Emre Öztürk

Öztürk, kendisine gelen bir e-postayı açtıktan sonra ise oyundaki hesabının çalındığını öne sürdü.

Öztürk "Gelen bir e-mail'i açtım. Sonra hesabım çalındı. Şu anki değeri yaklaşık 70 bin lira olan oyun hesabımı geri almak için bir hacker ile anlaştım. Ona da 3 bin lira verdim. Hesabım kurtuldu ama bana geri vermedi. Biz bunu yargıya taşıdık. İnşallah geri alırım" dedi.