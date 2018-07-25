71 taya 5 milyon TL

Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki "Gökçehatun"a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan "Gürdenli" ile 300 bin liraya alıcı bulan "Egemenbey" izledi.

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 4 milyon 969 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

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