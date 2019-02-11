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Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi Ödülleri, namı diğer BAFTA 2019 Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. İngiltere’de Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen törenle 72. BAFTA Ödülleri, kazananlara takdim edildi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William'ın da katıldığı 72. BAFTA Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü'nü Netflix yapımı Alfonso Cuaron yönetmenliğindeki Roma kazandı.
En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film ödülleri de dahil olmak üzere 4 dalda ödüle kayık görülen Roma, 2019 BAFTA Ödülleri'ne damga vurdu.
Saray’ın Gözdesi (The Favorite) filmi En İyi İngiliz Filmi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleriyle birlikte geceden 7 ödülle ayrıldı.
Bohemian Rhapsody filminde, Quenn'n efsanevi solisti Freddy Mercury’i canlandıran Rami Malek, ilk kez aday olduğu BAFTA'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 2019 BAFTA Ödülleri'nin kazananları ise şöyle:
EN İYİ FİLM
Roma, Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ YÖNETMEN
Alfonso Cuaron, Roma
EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman, The Favourite
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
EN İYİ BELGESEL
“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Favourite, Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
BlacKkKlansman, Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott
EN İYİ ORİJİNAL MUZİK
A Star is Born, Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Roma, Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
Roma, Alfonso Cuarón
EN İYİ DÜZENLEME
Vice, Hank Corwin
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Favourite, Fiona Crombie, Alice Felton
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Favourite, Sandy Powell
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
The Favourite, Nadia Stacey
EN İYİ SES TASARIMI
Bohemian Rhapsody, John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI
Beast, Michael Pearce (Yazar/Yönetmen),Lauren Dark (Producer)
EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU
Roughhouse, Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom
EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ
73 Cows, Alex Lockwood
YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ (HALK OYLAMASIYLA SEÇİLDİ)
Letitia Wright, Black Panter
SİNEMAYA İNGİLİZCE KATKI (ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞTİR)
Elizabeth Karlsen ve Stephen Woolley, Number 9 Films
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