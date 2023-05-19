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Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında, Indiana Jones and the Dial of Destiny filminin gösterimi düzenlendi. Filmin aktörlerinden Harrison Ford, 'Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülürken kırmızı halı görünümleri de ilgi çekti

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  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor.
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    21 filmin Altın Palmiye için yarışacağı ve 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan film festivalinde son olarak 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' filminin gösterimi yapıldı.
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Gösterime İngiliz aktris Phoebe Waller-Bridge, ABD'li yönetmen James Mangold, ABD'li aktör Harrison Ford, ABD'li aktris Shaunette Renee Wilson, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ve İngiliz yapımcı Simon Emanuel gibi isimler katıldı.
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Harrison Ford'a filmin gösteriminden sonra 'Onursal Altın Palmiye Ödülü' takdim edildi. Ford, duygularını, "Jim, Phoebe, Mads gibi sanatçılarla çalışabildiğim için çok minnettarım. Bu onurdan derinden etkilendim" şeklinde dile getirdi.
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Gösterim öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi de ilgi gördü.

     
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Brezilyalı model Adriana Lima, festivale yapımcı ve yönetmen sevgilisi Andre Lemmers ile katıldı. 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    3 çocuk annesi model, doğum kilolarıyla gündemde kaldıktan sonra sıkı bir diyete girmişti. 41 yaşındaki model kırmızı halıda fit gözüküyordu.

     
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Geçtiğimiz gün Cannes'ın açılışına da katılan oyuncu Meryem Uzerli yine kırmızı halıdaydı... 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Uzerli, püskül ve tül detayları bulunan bir elbise tercih etti. 

     
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Ünlü model Karlie Kloss ise Dior imzalı tek omuzlu elbisesiyle öne çıktı. 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    2023 Met Gala'da hamileliğini duyuran 30 yaşındaki model, 2018'de 37 yaşındaki Josh Kushner ile 2018'de evlenmiş ve 2021'de oğlu Levi'yi kucağına almıştı.
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Cannes Film Festivali'nden kırmızı halı görünümleri şu şekilde: 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    ABD'li model Karlie Kloss
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Karlie Kloss
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Meryem Uzerli
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Brezilyalı model Adriana Lima
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Adriana Lima
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Adriana Lima
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Adriana Lima
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Adriana Lima
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Hindistanlı oyuncu Aishwarya Rai Bachchan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Aishwarya Rai Bachchan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Aishwarya Rai Bachchan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Aishwarya Rai Bachchan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Aishwarya Rai Bachchan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Fransız müzisyen Jean-Michel Jarre ve Çin asıllı Singapurlu aktris Gong Li
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Fransız manken Gabrielle Caunesil Pozzoli
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    ABD'li aktör Harrison Ford
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Harrison Ford
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Alman aktör Matthias Schweighöfer ve Alman-Kosta Rikalı aktris Ruby O. Fee 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    İtalyan aktris Sveva Alviti
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Fransız şarkıcı ve söz yazarı Yseult 
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    İngiliz aktris Gemma Chan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Gemma Chan
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Harrison Ford
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    ABD'li oyuncu Calista Flockhart ve Harrison Ford
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    ABD'li yönetmen James Mangold aktör Harrison Ford
  • 76. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından görüntüler

    Harrison Ford

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