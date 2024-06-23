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        Haberler Bilgi Yaşam 8 Ağustos hangi burç? 8 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        8 Ağustos hangi burç? 8 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Astrolojiye olan ilgi, her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok insan, doğum tarihleri üzerinden burçlarını öğrenerek, kişilik özellikleri, ilişki dinamikleri ve günlük yaşamlarına dair ipuçları elde etmeye çalışıyor. Peki, 8 Ağustos hangi burca denk geliyor? 8 Ağustos burcunun yükseleni ve özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:08
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        Astrolojiye olan ilgi, insanların kişilikleri ve kaderleri hakkında ipuçları aramalarına neden oluyor. Doğum tarihlerine göre burçların belirlenmesi ve bu burçların karakter özellikleri, ilişkiler ve yaşam üzerindeki etkileri, meraklılarını cezbediyor. İşte sizler için hazırladığımız yazımızda 8 Ağustos burcu ne? 8 Ağustos burcu yorumu hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

        8 Ağustos Hangi Burç?

        8 Ağustos tarihinde doğanlar Aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar.

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        8 Ağustos Burcu Özellikleri

        • 8 Ağustos tarihli Aslan burçları güçlü, lider, yaratıcı, cömert ve kendine güvenen bir kişiliğe sahiptirler. Aslan burçları doğal olarak bir liderliğe sahiptirler.
        • Bu burca sahip kişiler sahnede olmayı ve ilgi görmeyi severler. Aynı zamanda oldukça sıcakkanlı, neşeli ve iyimser insanlardır.
        • Aslan burçları risk almaktan korkmazlar ve her zaman yeni maceralara atılmaya hazırdırlar.
        • Her şeye tutkuyla bağlı olabilirler ve yaptıkları her işte en iyisini yapmak isterler.
        • Sevdiği insanlara karşı son derece sadıktırlar ve onları her zaman korurlar.
        • Aslan burcuna sahip kişiler maddi açıdan da cömerttirler ve sevdiklerine her zaman hediyeler vermeyi severler.

        8 Ağustos Burcu Erkeği

        • 8 Ağustos'ta doğan erkekler, karizmatik, çekici ve kendine güvenen kişilikleriyle öne çıkarlar. Doğal liderlerdir ve her zaman sorumluluk almaktan çekinmezler. Aynı zamanda oldukça romantik ve sevgi dolu erkeklerdir.
        • 8 Ağustos burcu erkekleri, sevdiklerini korumak için her şeyi yaparlar.
        • Aslan burcu erkekleri risk almaktan korkmazlar ve her zaman yeni maceralara atılmaya hazırdırlar.
        • İşlerine tutku ile bağlanırlar ve en iyisi olana kadar çabalarlar.
        • Sevdiklerine ve çevresindeki insanlara karşı her zaman cömert ve yardımseverdirler.
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        8 Ağustos Burcu Kadını

        • 8 Ağustos'ta doğan kadınlar, güçlü, bağımsız ve kendine güvenen kişilikleriyle tanınırlar. Doğal liderlerdir ve her zaman sorumluluk almaktan çekinmezler. Aynı zamanda oldukça yaratıcı ve sanatsal ruhlu kadınlardır.
        • 8 Ağustos doğumlu Aslan burcu kadınları tıpkı erkek Aslan burçları gibi cesurlardır.
        • Tutkulu olmak kişiliklerinin en belirgin özelliklerinden biridir. Aynı zamanda lider ve ilgi odaklı olmayı severler.
        • Maddi açıdan cömert davranmayı severler.
        • Yakınlarına ve eşlerine karşı oldukça sevgi ve ilgi ile davranırlar.

        8 Ağustos Burcu Yorumu

        Bu dönemde doğanlar, liderlik vasıflarına sahip, yaratıcı ve cömert insanlardır. Kendine güvenleri tamdır ve her zaman ilgi odağı olmayı severler. Aslanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aynı zamanda oldukça cesur ve tutkulu insanlardır. Risk almaktan korkmazlar ve her zaman yeni maceralara atılmaya hazırdırlar.Ancak Aslan burçlarının bazı olumsuz yönleri de vardır. Kibirli, ukala ve kendini beğenmiş olabilirler. Aynı zamanda inatçı ve sabırsız olabilirler.

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        8 Ağustos Yükseleni Nedir?

        Astrolojide yükselen burç önemli bir yere sahiptir. Yükselen burç kişinin doğum anında ufukta yükselen burcu olarak tanımlanır ve kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü, davranışlarını ve genel yaklaşımını belirler. 8 Ağustos tarihinde doğan bir kişinin yükselen burcunu belirlemek için doğum saatini ve doğum yerini bilmek gereklidir.

        8 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

        • 1928 - Edip Cansever
        • 1973 - Cem Öğretir
        • 1942 - Aziz Çalışlar
        • 1943 - Dengir Mir Mehmet Fırat
        • 1929 - Yılmaz Duru
        • 1953 - Seynan Levent
        • 1964 - Nuray Hafiftaş
        • 1960 - Mustafa Balbay
        • 1936 - Çolpan İlhan
        • 1981 - Simge Sağın
        • 1936 - Erol Büyükburç
        • 1977 - Ebru Yaşar
        • 1995 - Emre Taşdemir
        • 1983 - Bade İşçil

        8 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

        • 1901 - Ernest Lawrence
        • 1910 - Sylvia Sidney
        • 1921 - Esther Williams
        • 1937 - Dustin Hoffman
        • 1902 - Paul Dirac
        • 1919 - Dino De Laurentiis
        • 1938 - Dave Godfrey
        • 1951 - Muhammed Mursi
        • 1944 - Michael Johnson
        • 1951 - Martin Brest
        • 1940 - Dennis Tito
        • 1953 - Nigel Mansell
        • 1951 - Louis van Gaal
        • 1951 - Mamoru Oshii
        • 1956 - Cecilia Roth
        • 1952 - Jostein Gaarder
        • 1972 - Joely Collins
        • 1967 - Uche Okafor
        • 1961 - David Howell Evans
        • 1964 - Giuseppe Conte
        • 1978 - Louis Saha
        • 1970 - José Francisco Molina
        • 1981 - Vanessa Amorosi
        • 1976 - JC Chasez
        • 1976 - Tawny Cypress
        • 1988 - Beatrice
        • 1977 - Lindsay Sloane
        • 1978 - Alan Maybury
        • 1990 - Vladimír Darida
        • 1991 - Nélson Oliveira
        • 1986 - Samuel Yeboah
        • 1981 - Roger Federer
        • 1981 - Harel Skaat
        • 1988 - Danilo Gallinari
        • 1985 - Anita Wlodarczyk
        • 1988 - Katie Leung
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