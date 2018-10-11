Küresel piyasalarda dün ABD hisse senedi piyasasında sert düşüşler yaşandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4’ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones Endeksi yüzde 3,15 kayıpla son 8 ayın en kötü gününü yaşadı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 831,83 puan (yüzde 3,14) düşüşle 25.598,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 94,66 puan (yüzde 3,29) azalışla 2.785,68 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 315,97 puan (yüzde 4,08) kayıpla 7.422,05 puana düştü.

10 YILLIK TAHVİL FAİZİ GERİLEDİ

Riskten kaçan yatırımcıların tahvile yönelmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.15'e geriledi. Teknoloji hisselerinde başlayan hareketin sebebi olarak, güçlenen enflasyon görünümü ve Fed'in devam eden parasal sıkılaşmasına bağlı düzeltmenin yanı sıra ABD ve Çin arasında tırmanan gerilim gösteriliyor. İki ülke arasında uygulanan karşılıklı ticari yaptırımların üstüne, Çin yuanının değer kaybetmesi, Çin'in kur manipülatörü olarak ilan edilmesi riskini artırıyor.

Küresel belirsizliklerin tırmanması kısa vadede, ABD enflasyonu ve faizlerindeki yükseliş eğilimi orta ve uzun vadede gelişen ülkelere fon akımları üzerinde risk oluşturuyor.

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