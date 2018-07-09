İçindeki jeolojik oluşumlar, 8 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Muğla'nın Milas ilçesindeki İncirliin Mağarası, yılda 20 bin turist ağırlıyor.
AA'nın haberine göre Milas Kaymakamlığının hazırladığı projeyle yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik çalışması yapılarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan İncirliin Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Damlataş Mağarası'na benzerliğiyle dikkati çekiyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansından (GEKA) aldığı destekle, Gökçeler Kanyonu'ndaki mağaranın bulunduğu alana, ziyaretçilerin güvenli bir şekilde gezebilmesi amacıyla seyir terası, yürüyüş parkurları, ışıklandırma ve güvenlik sistemleri kuruldu.
Çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Yarasalara yaptığı ev sahipliğiyle de doğal yaşamın sürdüğü İncirliin Mağarası, eşsiz sarkıt ve dikitleriyle öne çıkıyor.
"DAMLATAŞ BİRİKİMİ BAKIMINDAN SON DERECE ZENGİN"
Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, 345 metre uzunluğundaki mağarada, jeolojik oluşumlara zarar vermemek için 155 metrelik bölümün ziyaretçilere açılabildiğini söyledi.
Mağaranın açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Arslan, genişliği 3-10, tavan yüksekliği ise 2-20 metreyi bulan, damlataş birikimi bakımından son derece zengin İncirliin Mağarası'nda, özellikle sarkıt, dikit ve sütunların büyüklük, kalınlık ve yükseklikleri ile dikkati çektiğini kaydetti.
Ziyaretçilerin mağarayı daha rahat gezebilmeleri için yürüyüş alanları, ışıklandırma ve güvenlik sistemleri de yapıldığını dile getiren Arslan, bölgenin en önemli turizm değeri Gökçeler Kanyonu ve İncirliin Mağarası projesini 2013 yılı içinde GEKA'nın kabul ettiğini ifade ederek, projenin kaymakamlığın da kaynaklarıyla birleştirilerek tamamlandığını ve turizme kazandırıldığını ifade etti.
"8 BİN YILLIK MAĞARA"
Mağaranın içerisinde milattan önce 6 bin yıllarına tarihlenen buluntular yer aldığını vurgulayan Arslan, "İncirlin Mağarası doğal sit olmasının yanında içerisindeki buluntular ile aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Mağarada yapılan araştırmalarda insan yaşamının milattan önce 6 binli yıllara tarihlendiği tespit edilmiş ve mağaranın 8 bin yıllık olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.
Mağara içinde yaz aylarında yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 17 derece olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Arslan, ısı ve nem derecesinin ziyaretçileri büyülediğini dile getirdi.
Mağaranın ziyarete açılmasının bölge turizmine çok büyük katkı sağladığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:
"2016 yılından beri buraya ziyaretçi kabul ediyoruz. Her yıl yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. 2018 yılında da şu anki kayıtlara göre 7 bin ziyaretçi geldi. Bu sayı her gün artarak devam ediyor. Bölgemiz deniz, güneş, kum turizmiyle hep ön plana çıkmış bir yer.
Ancak burası bu turizm pastasının içerisinde çok farklı bir potansiyele sahip. Hem mağara hem 10 kilometrelik Gökçeler Kanyonu muhteşem bir parkur. Kanyon içerisinde onlarca yabani hayvan türü, yüzlerce farklı bitki türü ve ağaç türleriyle doğaseverler için de aranan bir yer. İncirliin Mağarası da Bodrum ve Milas'a yakınlığı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından rahatlıkla gezilip görülecek. Burası turizmcilerin göz bebeği olacak."
Arslan, mağaranın girişinin, yarasa galerisinin, havuzlu salonun ve gösteri salonundaki damlataşların ilgiyle izlendiğini aktardı.
"MAĞARADA KAZI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR"
İncirliin Mağarası'nda Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince de arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen kazı çalışmalarında mağaranın 155'inci metresindeki "Gösteri Salonu" galerisinin ziyaret açık olmayan bölümünde insan, hayvan kemikleri, taş gereçler, seramik malzemeler bulundu.
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