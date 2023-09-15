8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Otobüsten inen kadına çarpan motosikletli, 8 gün sonra öldü
Kocaeli'de, halk otobüsünden inen kadına çarptıktan sonra motosikletiyle savrulan Ahmet Dönerler, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamın yitirdi
Kocaeli'de, otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 7 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi.
Ahmet Dönerler (22) yönetimindeki motosiklet, halk otobüsünden inip yolun karşısına geçen M.M.'ye (40) çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak metrelerce sürüklenen sürücü ile çarptığı yaya yaralandı. M.M., tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kazanın ardından ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Dönerler, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Dönerler, Hacı Muharrem Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.