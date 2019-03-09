8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın pek çok farklı köşesinde olduğu gibi İspanya'da da yoğun katılımıyla kutlandı. İspanya'nın Madrid, Barselona Seville, Valencia, Granada ve Zaragoza şehirlerinde düzenlenen gösterilere katılan kadınlar, kadına karşı olan şiddetin durdurulması ve her alanda cinsiyet eşitliği için yetkililere olan çağrılarını yeniledi. Gösterilere siyasi parti üyeleri ve politikacılar da katıldı.

Barselona'nın Gran Va bölgesinde gerçekleşen gösterilere ise akademisyenler ve öğrencilerin katılımları yoğun bir şekilde gerçekleşti. Öğleden sonra 06.30 sularında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Yaşasın Feminist mücadele", "Geri adım atmak yok" şeklinde sloganlar atıldı.

BELÇİKA'DA KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" gibi sloganlar attı. Yürüyüş nedeniyle kent merkezinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

İSPANYA'DA YÜZLERCE KADIN MEYDANLARA İNDİ

İspanya'daki tüm kentlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi. İki saatlik genel greve giderek bu günü kutlayan ülkedeki kadınlar, gün boyunca düzenlenen gösterilerde "işte, maaşta, erkeklerle gerçek eşitlik ve kadına yönelik şiddete son" çağrıları yaptı.

Gösterilerin en yüksek katılımlıları, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde oldu.

Madrid'in merkezindeki Prado Bulvarı ve Gran Via Caddesi'ni dolduran çoğunluğu kadın yüz binlerce kişi, "Durdurulmazız. Eğer kadınlar durursa dünya durur" yazılı pankartın arkasından yürüdü.

Gösterilere siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. 17 bakandan 11'i kadın olan ülkedeki sosyalist azınlık hükümetinin 10 bakanı ve Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez de Madrid'deki gösteriye katıldı.

Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gösteride "kadınlar, eşitler, özgürler" yazılı tişört giydi. Ayrıca, Madrid Belediyesi, kent merkezindeki turistik anıtları mor renkle ışıklandırdı.

Barselona'da yerel polis, kentteki 8 Mart etkinliğine 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

NEW YORK'TA KADIN HAKLARINA SAYGI ÇAĞRISI

ABD'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

New York'un ünlü mekanlarından Union Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi düzenledikleri gösteride, kadın haklarına saygı çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotuna da yer verilen gösteride birçok çalışma kolundan kadının şartlarının düzeltilmesi için de pankartlar açıldı.

Union Meydanı çevresinde gösteri nedeniyle New York Polisi de geniş güvenlik önlemi aldı.

ARJANTİN'DE SURİYE BAYRAKLARI

Arjantin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'de gerçekleşen yürüyüşte, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Ulusal Kongre binasından ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'nın yakınında bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Çeşitli sivil toplum örgütleri, kadın hakları savunucuları ve siyasi kuruluşların da yer aldığı gösteride binlerce kişi, yürüyüşün yapıldığı yaklaşık bir buçuk kilometrelik Mayıs Caddesi'nin büyük bir bölümünü doldurdu.

Bazı kadınların Suriye'de hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmek için başlarını örtüp Suriye bayrakları taşıması dikkati çekti.

PARİS'TE SOKAKLAR DOLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteriler düzenlendi. 7'den 70'e herkesin katıldığı programda Kadın Dayanışması Platformu ortak bir basın açıklaması yaptı.

Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan vatandaşlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gösteriler düzenledi. 7'den 70'e herkesin katıldığı gösterilerde açıklama yapan Kadın Dayanışması Platformu temsilcileri, "Dünyanın dört bir yanında ki kadınlarla alanlarda buluşarak daha adil, eşit ve özgür bir dünya için mücadelemizi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.



"HAKLARIMIZ İÇİN BUGÜN DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE MEYDANLARA İNDİK"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi hakkında bilgi verilen açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü, 1910 tarihli 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda kabul edildi ve ilk kez, 1911 yılında 'kadınlara oy hakkı' talebiyle kutlandı. Uluslararası Kadın Günü'nün sosyalist kadınlarca ilk kez kabul edilmesinden 118 yıl sonra, kadına şiddet ve cinsel taciz olaylarının son bulması için haklarımız için bugün dünyanın birçok ülkesinde meydanlara indik" denildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın örgütleri ile onlara destek veren bazı sendika ve kuruluşlar, kendi pankartlarını açarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara destek verdiklerini bir kez daha yineledi. Fransa'da yaşayan bazı göçmen kadınlar ise geldikleri ülkelerde kadına karşı işlenen şiddet, cinsel taciz ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar açtı. Gösteri alanında dileyen kadın dilediği sloganı yazıp bir yerlere astı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA IRKÇI MÜDAHALE

Fransa'da Beziers Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte stant açmak isteyen başörtülü kadınlara ırkçı müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte başörtülü kadınların stant açmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, etkinlikte başörtülü kadınların yer almasının kabul edilemez ve Fransa'nın değerlerine aykırı olduğu savunuldu.

Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi'nden (ORIW) yapılan yazılı açıklamada, belediyenin kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, Fransız medyası ve toplumunda belirtilenin aksine Müslüman kadınların başörtüsünü kendi özgür iradesiyle taktığı vurgulandı.

Ülkede yaşayan Fransızlar, bu skandal ve insan özgürlüğüne aykırı kararı onaylamadıklarını göstermeye davet edildi.