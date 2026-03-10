Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 Mart'taki vahşette çıldırtan ifade! | Son dakika haberleri

        8 Mart'taki vahşette çıldırtan ifade!

        Muğla'da Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı katleden Ali Bacak'ın ifadesi ortaya çıktı. Cani ifadesinde, "Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 Mart'taki vahşette çıldırtan ifade!

        Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı (42) bıçaklayarak öldürülen Ali Bacak'ın (51) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Bacak ifadesinde, "Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim" dedi.

        Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tabutunu kadınların taşıdığı Serman Bacak, dün Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "ÖLDÜĞÜNÜ BİLSEYDİM BEN DE CANIMA KIYARDIM"

        Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali Bacak'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bacak ifadesinde, "Yaşadığımız kavgalar bir anda sebepsiz başlayan kavgalardır. Eşimin bana itiraz etmesine kızdığım için bu kavgalar sürmektedir. Eşim iş yerinde çalıştığı süre zarfında beni gelen, giden herkesten kıskanmaktaydı. Ben de normal düzeyde eşimi kıskanmaktayım, bu da aramızdaki tartışma konularından biridir. Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim. Öldüğünü bilseydim ben de canıma kıyardım. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim. Ben eşimi çok seviyordum, eşimi öldürmeyi ya da ona zarar vermeyi aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu ilk bilgilere göre 5 kişinin öldüğü çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi