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Haberler Yaşam Astroloji 8 Mayıs Hangi Burç? 8 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide 12 burç mevcuttur. Kişilerin psikolojik ve fiziksel özelliklerini yansıtan burçlar, doğum haritası ile birlikte öne çıkar. Doğum haritasının yanı sıra Zodyak burçlarının kendine has özellikleri de vardır. Peki, 8 Mayıs hangi burç ve özellikleri nelerdir?

8 Mayıs Hangi Burç? 8 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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8 Mayıs Hangi Burç?

8 Mayıs burcu ne diyenler için “Boğa burcu” cevabı verilebilir. Hatta 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihi aralığında doğanlar Boğa burcu kabul edilir. Konfora, maddiyata ve lükse önem veren Boğa burçları Venüs temsilinde yönetilir. 2. evde temsil edilen Boğa burçları, toprak grubu burçlar arasında yer alır.

8 Mayıs Yükseleni Ne?

Yükselen burç, kişinin kendini nasıl gördüğüyle birlikte dışarıya nasıl göründüğünü ifade eder. 8 Mayıs yükseleni nedir sorusunun yanıtı için gün ile birlikte saat ve yer bilgisi gerekir.

8 Mayıs Burcu Özellikleri Ne?

8 Mayıs burcu özellikleri söz konusu olduğunda konfora düşkünlüklerini söylemeden geçmek olmaz. Rahatlığına ve lüksüne önem veren Boğalar, yemek yemeye bayılırlar. Çoğunlukla kısa boylu olan Boğa insanları, gür veya kıvırcık saçlara sahip olabilir. Özellikle burcun kadınları çok güzel bir yüze sahiptir.

8 Mayıs Burcu Erkeği Özellikleri Nasıl?

8 Mayıs burcu erkeği çoğunlukla karşı cins tarafından beğenilen bir yapıya sahiptir. İlişkilerde sadakatiyle bilinen bu erkekler, konfor ve lüksten yüksek haz duyar. Cömert olan ancak savurgan olmayan Boğa erkekleri, yardımsever yapısıyla dostları tarafından sevgi toplar. Olayları organize etme konusunda da son derece başarılıdırlar.

8 Mayıs Burcu Kadını Özellikleri Nasıl?

8 Mayıs burcu kadını amaçladığı bir iş konusunda yüksek sabır gösterir. Somut konularla uğraşmayı seven bu kadınlar, sıcakkanlı yapısıyla karşı cinsin ilgisini çeker. Ruhsal olarak da doyumlu olan bu kadınların en göze çarpan özelliği güzel yüzleridir. Mal ve mülk edinme konusunda başarı sahibi olan Boğa kadınları, finansal mesleklerde başarılıdır.

8 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

İşte 8 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular;

  • Erdem Yener
  • Kaan Urgancıoğlu
  • Yaşar Gürsoy
  • Sabri Ülgener

8 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

8 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıdaki listede;

  • Enrique Iglesias
  • Mahmud Namazov
  • Adrian Gonzales
  • Edmund Wilson

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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